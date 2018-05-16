Доллар в Украине стал дороже, а курс евро резко упал

Сегодня, 08:16

Официальные курсы иностранных валют к гривне установил Национальный банк

Фото: AFP
Фото: AFP

На сегодня, 16 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,21 грн;
1 евро – 31,14 грн;
10 российских рублей – 4,23 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, вырос на четыре копейки после падения на две. При этом эксперты полагают, что курс доллара в Украине временно стабилизировался.

Курс евро упал на 13 копеек. В целом так дешево евро не стоил с ноября 2017 года.

Стоимость 10 российских рублей осталась практически неизменной.

Во вторник, 15 мая, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины повысился на копейку в покупке и  продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,18/26,2 грн. Стоимость евро установилась на отметках 30,97/30,98 грн, упав на 41 копейку. Сегодняшние торги еще не начались.

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Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".

В то же время, бизнес в Украине ждет доллара дороже 30 гривен, хотя сократилась доля предпринимателей, ожидающих обесценивания гривни.

Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по негативному сценарию, составит 28,95 грн/доллар, а в 2019 году – 32 грн/доллар.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.

Ранее в НБУ рассказали, что происходит с курсом валют:
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