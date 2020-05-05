Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,51
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар в Украине стал дороже: курс НБУ

5 мая, 16:19

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 6 мая

На среду, 6 мая, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

05.0406.05Изменение
1 доллар США26,97 грн26,98 грн+ 0,01

Таким образом, по сравнению со значениями 5 мая курс доллара повысился еще на копейку после роста тоже на копейку в предыдущий банковский день. При этом "зеленый" остается ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 29 апреля по 6 мая – национальная валюта окрепла по отношению к американской на семь копеек.

Курс евро на 6 мая при этом упал сразу на 22 копейки – с 29,51 до 29,27 гривни.

Реклама

В тренде
Мировой туризм на паузе: какие убытки понесла украинская туристическая отрасль
Фото: REUTERS/Charles Platiau

Напомним, ранее эксперты рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара в мае. Украинцев также призывают к финансовой осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники: например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар валюта гривня курс валют курс гривни курс доллара курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине заработали новые правила для безнала: что изменилось
В Украине заработали новые правила для безнала: что изменилосьФинансы
Безнал по-новому: что на самом деле изменится с 28 апреля
Безнал по-новому: что на самом деле изменится с 28 апреляФинансы
Пора покупать валюту: прогноз курса доллара на следующую неделю
Пора покупать валюту: прогноз курса доллара на следующую неделюФинансы
В конце марта только 35% украинцев работали в обычном режиме: что делали остальные
В конце марта только 35% украинцев работали в обычном режиме: что делали остальныеЭкономика
Курс держится, но есть риски: эксперт объяснил, что будет с долларом в Украине
Курс держится, но есть риски: эксперт объяснил, что будет с долларом в УкраинеФинансы
Украинские заробитчане станут присылать домой меньше денег – НБУ
Украинские заробитчане станут присылать домой меньше денег – НБУЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...