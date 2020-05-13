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Доллар в Украине стал заметно дешевле: официальный курс

13 мая, 16:14

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 14 мая

На четверг, 14 мая, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

13.0414.05Изменение
1 доллар США26,79 грн26,69 грн- 0,10

Таким образом, по сравнению со значениями 13 мая курс доллара снизился на три копейки после снижения на три копейки в предыдущий банковский день. "Зеленый" опустился еще ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 7 по 14 мая – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 24 копейки.

Курс евро на 14 мая при этом опустился на пять копеек – с 29,08 до 29,03 гривни.

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Напомним, ранее эксперт рассказал сайту "Сегодня", что падение курса доллара не продлится долго.

Кроме того, аналитики отметили, что доллар может подорожать, если в 2020 году все же откроется туристический сезон. Тогда можно ожидать значительного спроса на валюту и даже ее дефицита. О том, как сейчас обстоят дела с турпоездками и чего ожидать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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