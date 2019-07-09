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Доллар в Украине стремится к новой психологической отметке: названа цифра

9 июля, 08:53

Эксперты считают, что у гривни еще есть потенциал для укрепления

Фото: пресс-центр НБУ

Аналитики, которые ранее прогнозировали курс доллара в июле на уровне 26 – 27,35 грн, отмечают, что гривня смогла укрепиться ниже психологического уровня 26 грн за доллар. Эксперты ГК Forex Club подчеркивают: это стало возможно  благодаря благоприятной внешней конъюнктуре для украинского экспорта, активной покупке нерезидентами украинских гособлигаций, а также продаже валюты со стороны населения.

"Даже активные действия НБУ по выкупу валюты в резервы не сдержали спрос. Впрочем, они позволили регулятору приобрести достаточно валюты для сентябрьских выплат", – говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Сейчас, по наблюдениям эксперта, гривня стремится к следующему психологическому уровню – 25,4 грн за доллар.


"25,4 грн за доллар – это максимум, который был зафиксирован на межбанке в августе 2017 года. Вероятно, он останется сильной поддержкой для рынка. Очень маловероятно, учитывая долгосрочные условия, но если его получится преодолеть, то следующими психологически важными отметками будут 25 грн за доллар и далее – 24,7 грн за доллар (максимум лета 2016 года)", – говорит Шевчишин.

Подробнее о том, чего аналитики ждут от курса, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Доллар по 24? Все может быть".

Также новости "Сегодня" выясняли, как возникшая из-за выборов пауза в сотрудничестве Украины и МВФ скажется на курсе доллара и ценах:

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Тег доллар, НБУ, курс доллара, Шевчишин, прогноз курса гривни, прогноз курса доллара

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Сегодня

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