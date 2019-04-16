Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,81
30,33
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Доллар в Украине "топчется" на месте: Нацбанк обновил курс

Сегодня, 16:30

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 17 апреля; при этом за неделю гривня укрепилась на две копейки

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com.

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 17 апреля, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

16.0417.04Изменение
1 доллар США26,81 грн26,72 грн- 0,09 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 16 апреля курс доллара понизился на девять копеек после роста на 10. Официальная стоимость доллара остается ниже психологической отметки в 27 гривен. При этом за неделю – с 10 апреля - курс "зеленого" снизился всего на две копейки. 

Как пояснил "Сегодня" эксперт, официальный курс доллара "запаздывает" с ростом. На текущей неделе специалист ожидает падения курса гривни перед вторым туром президентских выборов.

Кроме того, аналитики прогнозировали, как может меняться курс в течение всего года и сколько будет стоить доллар к концу 2019-го.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег доллар, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

Вы сейчас просматриваете новость " Доллар в Украине "топчется" на месте: Нацбанк обновил курс". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине ввели новую памятную монету

Вчера, 06:06

Тираж монеты "Холодный Яр" составляет 40 тысяч штук

НБУ пополнил валютные резервы на межбанке: названа сумма

Вчера, 13:53

На прошлой неделе Нацбанк только покупал валюту, продаж не было

В Украине проверили сотни обменных пунктов: названо число "нелегалов"

14 апреля, 06:00

Проверки прошли в первом квартале 2019 года

Украинские банки закрыли десятки отделений: квартальные итоги

13 апреля, 06:06

Наибольшее количество отделений закрыл Ощадбанк

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

''Умираю от голода'': РФ жестко высмеяли за "сенсацию" об Украине

6 привычек, которые программируют на бедность

​Какую кровь предпочитают комары?

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах

Панин показал билет в один конец: прощай, немытая Россия

Почему некоторые пары умирают почти одновременно

Патологический лжец: Киселев у Дудя показал себя во всей красе
Загрузка...

НАТО нацеливается на Черное море

Сегодня, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Сегодня, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

14 апреля, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Россия готовится к уходу с Донбасса

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Утяшева с ребенком "покинула" РФ