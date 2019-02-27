Доллар в Украине "топчется на месте": обнародован свежий курс

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 28 февраля; за неделю гривня укрепилась на 10 копеек

Фото: 401kcalculator.org.

Доллар в Украине "топчется на месте": обнародован свежий курс //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/579/276/5c65792766500.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/579/276/5c65792766500.jpg 2019-02-27T16:14:00+02:00 Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 28 февраля; за неделю гривня укрепилась на 10 копеек

На четверг, 28 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

27.02 28.02 Изменение 1 доллар США 26,98 грн 26,99 грн + 0,01 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 27 февраля, курс доллара повысился на копейку после падения на столько же. При этом доллар удержался чуть ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 21 февраля – доллар потерял в цене 10 копеек. Эксперты прогнозируют, что на текущей неделе доллар будет дешеветь.

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Напомним, ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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