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Доллар в Украине топчется на месте: официальный курс

13 февраля, 16:27

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 14 февраля

Фото: jcomp / Freepik

Фото: jcomp / Freepik

На пятницу, 14 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

13.0214.02Изменение
1 доллар США24,50 грн24,48 грн- 0,02

Таким образом, по сравнению со значениями 13 февраля, курс доллара снизился на две копейки после роста на 10 копеек в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 7 по 14 февраля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 10 копеек.

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Ранее новости "Сегодня" также разбирались, почему в начале 2020 года в Украине лихорадило курс доллара и нужно ли бежать скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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