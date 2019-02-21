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Доллар в Украине упал до психологической отметки

Сегодня, 16:39

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 22 февраля; за неделю курс гривни укрепился на 16 копеек

Фото: AFP
Доллар в Украине упал до психологической отметки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/549/14b/5c654914b8254.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/549/14b/5c654914b8254.jpg Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 22 февраля; за неделю курс гривни укрепился на 16 копеек

На пятницу, 22 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

21.0222.02Изменение
1 доллар США27,09 грн

27,00 грн

- 0,09 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 21 февраля, курс доллара понизился на девять копеек после снижения на восемь. При этом доллар опустился в цене до психологической отметки в 25 гривен. За неделю – с 15 февраля – доллар потерял уже 16 копеек.

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Напомним, ранее эксперты спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, НБУ, гривня, курс гривни, курс доллара, гривня, курс НБУ

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