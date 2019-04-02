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Доллар в Украине упал ниже психологической отметки

Сегодня, 16:09

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 3 апреля; за неделю гривня укрепилась на копейку

Фото: 401kcalculator.org
Фото: 401kcalculator.org.
Доллар в Украине упал ниже психологической отметки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c6c/b20/5c9c6cb201542.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c6c/b20/5c9c6cb201542.jpg Финансы НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 3 апреля; за неделю гривня укрепилась на копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 3 апреля, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

02.0403.04Изменение
1 доллар США27,19 грн26,97 грн- 022, грн

Таким образом, по сравнению со значениями 2 апреля, курс доллара снизился сразу на 22 копейки после падения на две. Официальная стоимость доллара опустилась ниже психологической отметки в 27 гривен. При этом за неделю – с 27 марта – "зеленый" упал в цене всего на копейку.

Ранее эксперт рассказал "Сегодня", как выборы повлияли на курс доллара в Украине и чего ждать через неделю.

Кроме того, глава Совета НБУ Богдан Данилишин тоже объяснил падение курса доллара.

Напомним, также аналитики прогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, курс, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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