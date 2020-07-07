Доллар в Украине упал в цене, а евро резко подорожал

На вторник, 7 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,13 грн;

1 евро – 30,72 грн;

10 российских рублей – 3,78 грн.

Таким образом, по сравнению со значениями 6 июля курс доллара упал на четыре копейки после снижения на копейку в предыдущий банковский день. Но за неделю – с 30 июня по 6 июля – национальная валюта все же ослабла по отношению к американской на 44 копейки.

Скачок курса доллара аналитики связывали с отставкой главы НБУ Якова Смолия. При этом эксперты предупреждали, что влияние этого фактора может оказаться кратковременным, а Нацбанк активно поддерживал гривню с помощью аукционов на межбанковском рынке.

"Доллар оперативно преодолел отметку в 27 грн/доллар, чего без отставки Смолия не случилось бы. Его отставка сразу вызвала спрос на валюту, прежде всего у нерезидентов (имеющих на руках ОВГЗ на сумму порядка 100 млрд грн). Участники рынка опасаются смены политики регулятора и роста эмиссии гривни, все это активизирует покупателей. Нацбанк пытался удержать девальвацию гривни, вливая валюту на рынок для купирования сильного спроса, и это ему удалось, безналичный курс пошел вниз", – объяснил старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Курс евро при этом вырос на 21 копейку после снижения на 17 копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей опустилась на три копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В понедельник, 6 июля, доллар на межбанке подешевел на 18 копеек в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,92/27,95 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на четыре копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,45/30,49 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался,почему украинцы больше продают доллары, чем скупают.

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А о том, почему глава НБУ подал в отставку и как это может отразиться на ситуации в стране, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Как сообщалось, изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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