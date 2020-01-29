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Доллар в Украине устремился к психологической отметке

29 января, 16:06

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 30 января

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

На четверг, 30 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

29.0130.01Изменение
1 доллар США24,72 грн24,85+ 0,13

Таким образом, по сравнению со значениями 29 января курс доллара повысился еще на 13 копеек после роста на 12 копеек в предыдущий банковский день. Официальный курс приближается к психологической отметке в 25 гривен, выше которой не поднимался с 30 октября 2019 года. За неделю – с 22 по 29 января – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 52 копейки.

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Как сообщалось, в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса на конец года на уровне 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель. Поэтому новости "Сегодня" подготовили свой финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%. Официальные итоги 2019 года пока не объявлены.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Источник: Сегодня

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