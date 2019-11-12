Доллар в Украине вернулся к падению: курс НБУ

На среду, 13 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:
|12.11
|13.11
|Изменение
|1 доллар США
|24,51 грн
|24,46 грн
|- 0,05
Таким образом, по сравнению со значениями 12 ноября курс доллара снизился на пять копеек. Таким образом, "зеленый" вернулся к падению после небольшого повышения курса в предыдущий банковский день. За неделю – с 6 по 13 ноября – гривня окрепла по отношению к доллару на 26 копеек.
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Напомним, новости "Сегодня" ранее выяснили, что будет влиять на курс доллара в Украине в ноябре. Финансисты спрогнозировали курс доллара на последний месяц осени.
Также мы рассказали, что украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Как уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:
За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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