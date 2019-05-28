Доллар в Украине вернулся к росту

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 29 мая; за неделю гривня ослабла на 30 копеек

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 29 мая, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

28.05 29.05 Изменение 1 доллар США 26,33 грн 26,41 грн + 0,08 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 28 мая, курс доллара повысился на восемь копеек после снижения на 14 днем ранее. При этом за неделю – с 22 мая – стоимость доллара выросла уже на 30 копеек.

Ранее эксперт спрогнозировал, чего ждать от доллара в последнюю неделю мая.

Кроме того, специалисты объяснили, почему весной-2019 укрепилась гривня, надолго ли это и каким может быть курс, если Украина не получит транш МВФ:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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