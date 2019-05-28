Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Доллар в Украине вернулся к росту

28 мая, 16:49

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 29 мая; за неделю гривня ослабла на 30 копеек

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 29 мая, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

28.0529.05Изменение
1 доллар США26,33 грн26,41 грн+ 0,08 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 28 мая, курс доллара повысился на восемь копеек после снижения на 14 днем ранее. При этом за неделю – с 22 мая – стоимость доллара выросла уже на 30 копеек.

Ранее эксперт спрогнозировал, чего ждать от доллара в последнюю неделю мая.

Кроме того, специалисты объяснили, почему весной-2019 укрепилась гривня, надолго ли это и каким может быть курс, если Украина не получит транш МВФ:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег доллар, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

Вы сейчас просматриваете новость " Доллар в Украине вернулся к росту". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские банки резко нарастили прибыль: какие факторы роста

Вчера, 20:53

НБУ прогнозирует, что доходность сектора останется высокой в этом году

Присоединение Украины к глобальному депозитарию: в НБУ сообщили подробности

Вчера, 20:27

Ожидания регулятора обнародованы в презентации

За что могут уволить главу НБУ: названы законные основания

Вчера, 17:04

Рожкова напомнила, что председатель Нацбанка застрахован на случай смены власти

НБУ активно пополняет резервы на межбанке: названы суммы

Вчера, 13:50

На прошлой неделе Нацбанк только покупал валюту, продаж не было

Гонсалес: «Частая смена тренеров не приносит пользы «Карпатам»

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Новый официальный праздник ждет украинцев в июне

Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Куркума спасет больные суставы

Жан Тодт: У Ferrari всё получится

Обильное питье: печальные последствия

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Вчера, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

Вчера, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

26 мая, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

26 мая, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Фигуриста довели до самоубийства и обвинили посмертно

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь