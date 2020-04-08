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Доллар в Украине вернулся к росту: курс НБУ

8 апреля, 16:06

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость иностранной валюты на 9 апреля

На четверг, 9 апреля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

08.0409.04Изменение
1 доллар США27,10 грн27,20 грн+ 0,10

Таким образом, по сравнению со значениями 8 апреля курс доллара повысился на 10 копеек после падения на 14 копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" показал рост впервые за последние четыре дня. Впрочем, за неделю – со 2 по 9 апреля – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 55 копеек.

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В то же время курс евро на 9 апреля вырос лишь на копейку – с 29,57 до 29,58 гривни.

В тренде
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Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, почему из украинских банков исчезла иностранная наличность:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар НБУ курс курс валют курс гривни курс доллара курс евро

Источник: Сегодня

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