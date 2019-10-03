Доллар в Украине взлетел в цене, евро пробил психологическую отметку

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На сегодня, 3 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,86 грн;

1 евро – 27,16 грн;

10 российских рублей – 3,80 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара вырос еще на 30 копеек после взлета на 36 копеек днем ранее. В итоге, несмотря на длительное снижение, за неделю с 26 сентября по 3 октября гривня по отношению к доллару ослабла уже на 65 копеек.

Курс евро сегодня вырос на 40 копеек после вчерашнего роста на 41 копейку. Двумя рывками евровалюта пробила психологическую отметку в 27 гривен. Ниже этого рубежа евро в Украине опустился 23 сентября – впервые с января 2016 года.

Стоимость 10 российских рублей сегодня повысилась на три копейки.

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Как известно, официальный курс доллара устанавливается, исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке. В предыдущий банковский день, 2 октября, доллар на межбанке подорожал на 27 копеек в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,9/24,93 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла на 45 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 27,26/27,29 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, эксперты уже объяснили сайту "Сегодня", что происходит на валютном рынке. Подробнее читайте в материале "МВФ "на паузе" и психология народа: что взвинтило доллар в Украине и как долго будет расти курс".

Также новости "Сегодня" рассказывали, чем необычное для начала осени укрепление гривни навредило украинской экономике:

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в проекте бюджета-2020 – уже 28,2 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл., а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023-м – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

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Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году средний курс гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021-м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством.

Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год – 28,2 грн за доллар, за 2021 год – 29,4 грн за доллар. Прогноз курса Минфин публикует в макроэкономическом обзоре.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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