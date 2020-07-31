Доллар в Украине закончил июль снижением курса, а евро резко вырос

На понедельник, 3 августа, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

31.07 03.08 Изменение 1 доллар США 27,69 грн 27,68 грн - 0,01

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Таким образом, по сравнению со значениями 31 июля курс доллара снизился на копейку после того, как не изменился в предыдущий банковский день. При этом в целом "зеленый" все еще находится на максимальных с начала апреля уровнях. Впрочем, за неделю – с 25 июля по 3 августа – национальная валюта окрепла по отношению к американской на восемь копеек.

Зато курс евро на 3 августа резко вырос – на 37 копеек, с 32,55 до 32,78 гривни. В целом евровалюта находится на рекордном с января 2019 года уровне.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, выгодно ли сейчас покупать гособлигации. А о том, что планирует делать новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, узнавайте из видео:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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