Доллар в Украине закончил предвыборную неделю ростом

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

Фото: AFP

Доллар в Украине закончил предвыборную неделю ростом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f2b/058/5c3f2b058c554.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f2b/058/5c3f2b058c554.jpg 2019-03-29T08:50:00+02:00 Финансы Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

На сегодня, 29 марта, последнюю пятницу перед выборами президента Украины, первый тур которых состоится 31 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,25 грн;

1 евро – 30,58 грн;

10 российских рублей – 4,2 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара курс доллара повысился на 17 копеек после роста на 10 днем ранее. Несмотря на то, что на текущей неделе эксперты ожидали умеренного снижения доллара к гривне, официальная стоимость доллара поднялась еще выше психологической отметки в 27 гривен. При этом за неделю – с 22 марта – "зеленый" все же опустился в цене – на копейку.

Курс евро, в свою очередь, повысился на восемь копеек. Евровалюта остается ниже психологической отметки в 31 гривню.

Стоимость 10 российских рублей выросла на копейку.

В четверг, 28 марта, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины повысился на 13 копеек в покупке и продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 27,24/26,26 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 30,59/30,62 грн, повысившись на девять копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что в 2019-м гривня девальвирует на 5,89% – до 28,66 грн/долл., а в 2020-м – еще на 4,43%, до 29,93 грн/долл.

В то же время, Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

А согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, на конец 2019 года курс составит 29,4 грн/долл. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. к концу 2021 года.

Ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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