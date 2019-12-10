Доллар в Украине замер на четырехлетнем "дне"

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На среду, 11 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

10.12 11.12 Изменение 1 доллар США 23,69 грн 23,69 грн 0,00

Таким образом, по сравнению со значениями 10 декабря курс доллара практически не изменился после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. Курс доллара держится значительно ниже психологической отметки в 24 гривни – на уровне рекорда с начала 2016 года. Последний раз доллар стоил дешевле 14 января 2016 года – 23,64 гривни за доллар.

За неделю – с 4 по 11 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 25 копеек. При этом в НБУ ранее назвали причины падения курса доллара.

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Напомним, новости "Сегодня" также выяснили, куда выгоднее всего вложить деньги в условиях снижения курса доллара. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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