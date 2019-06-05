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Доллар в Украине заметно подешевел после взлета курса

5 июня, 16:27

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 6 июня

Фото: REUTERS/Gary Cameron
Фото: REUTERS/Gary Cameron.

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 6 июня, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

05.0606.06Изменение
1 доллар США27,21 грн26,93 грн- 0,28 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 5 июня, курс доллара упал на 28 копеек после роста на 26. Стоимость доллара лишь сутки продержалась выше психологической отметки в 27 гривен, которую "зеленый" не преодолевал с 5 апреля. Кроме того, курс доллара снизился и в обменниках.

За неделю – с 30 мая – официальный курс доллара повысился на 25 копеек.

Ранее эксперты спрогнозировали, чего ждать украинцам от доллара в июне. При этом специалисты отмечают важность сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины. 

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Тег доллар, курс, гривня, курс гривни, курс доллара

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