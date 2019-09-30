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Доллар в Украине заметно подорожал после падения

30 сентября, 16:16

Национальный банк установил официальную стоимость американской валюты на 1 октября

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

На вторник, 1 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:

30.0901.10Изменение
1 доллар США24,08 грн24,20 грн+ 0,12

Таким образом, по сравнению со значениями 30 сентября курс доллара вырос на 12 копеек. Стоимость "бакса" все еще находится на минимуме с января 2016 года, однако так и не смогла преодолеть психологическую отметку в 24 грн/долл. И все же за неделю – с 24 сентября по 1 октября – гривня по отношению к доллару окрепла на 23 копейки.

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Ранее аналитик назвал курс, после которого доллар начнет расти. Эксперт предполагал, что стоимость инвалюты начнет повышаться после приближения к отметке в 24 грн/долл.:

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Узнавайте о том, что произошло с гривней, на сайте "Сегодня" – Доллар рухнул не по сезону: каким был осенний курс в последние годы и почему все изменилось

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Новости "Сегодня" ранее узнали, как сохранить сбережения в условиях падения курса доллара. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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