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Доллар в Украине заметно подорожал после падения курса

Сегодня, 15:56

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 19 апреля

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 19 апреля, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

18.0419.04Изменение
1 доллар США26,69 грн26,84 грн+ 0,15 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 18 апреля курс доллара вырос на 15 копеек после падения на три копейки. Впрочем, за неделю – с 12 апреля - курс "зеленого" снизился на копейку.  Официальная стоимость доллара держится ниже психологической отметки в 27 гривен.

Как ранее пояснил "Сегодня" эксперт, официальный курс доллара обычно "запаздывает" с ростом. При этом на текущей неделе специалист прогнозировал падение курса гривни перед вторым туром президентских выборов.

Кроме того, аналитики прогнозировали, как может меняться курс в течение всего года и сколько будет стоить доллар к концу 2019-го.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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Сегодня

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