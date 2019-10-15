Доллар в Украине заметно вырос в цене

На среду, 16 октября, Национальный банк (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:
|15.10
|16.10
|Изменение
|1 доллар США
|24,55 грн
|24,79 грн
|+ 0,24
Таким образом, по сравнению со значениями 15 октября курс доллара вырос на 24 копейки после повышения всего на копейку днем ранее. За неделю – с 9 по 16 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на восемь копеек. При этом эксперты прогнозируют рост курса доллара.
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Напомним, ранее экономист Сергей Фурса также объяснил новостям "Сегодня", почему курс доллара в Украине упал, а цены не снизились:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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