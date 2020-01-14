Доллар вернулся к росту: курс пробил психологическую отметку

Фото: 401kcalculator.org

На среду, 15 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

14.01 15.01 Изменение 1 доллар США 23,93 грн 24,03 грн + 0,10

Таким образом, по сравнению со значениями 14 января года курс доллара вырос на 10 копеек после снижения на четыре в предыдущий банковский день. При этом официальный курс доллара вновь поднялся выше психологической отметки в 24 гривни. До этого "зеленый" стоил дороже 24 гривен 10 января – впервые с конца ноября. За неделю – с 8 по 15 января – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 35 копеек.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% . Официальные итоги 2019 года пока не объявлены.

. Официальные итоги 2019 года пока не объявлены. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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