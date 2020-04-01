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Доллар вырос в цене после резкого падения: курс НБУ

1 апреля, 16:07

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость иностранной валюты на 2 апреля

На четверг, 2 апреля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

01.0402.04Изменение
1 доллар США27,63 грн27,75 грн+ 0,12

Таким образом, по сравнению со значениями 1 апреля курс доллара повысился на 12 копеек после резкого снижения на 43 копейки в предыдущий банковский день. При этом стоимость "зеленого" осталась ниже психологической отметки в 28 гривен. А за неделю – с 26 марта по 2 апреля – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 21 копейку.

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Курс евро на 2 апреля повысился с 30,26 до 30,32 гривни, оставшись вдали от отметки в 31 гривню за евро.

В тренде
Доллар вырос в цене после резкого падения: курс НБУ

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, почему из украинских банков исчезла иностранная наличность:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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