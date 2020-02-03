Доллар взлетает: эксперт объяснил, что будет с курсом

/ Фото: stocksnap.io

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За неделю курс доллара к гривне значительно повысился на всех сегментах валютного рынка – на 2,1-2,9%. Так, официальный курс НБУ вырос с 24,33 грн до 25,02 грн, спрос/предложение на межбанке – с 24,57/24,61 до 25,09/25,12 грн, средние курсы в банках – с 24,32/24,61 до 24,90/25,17 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,4/25,7 грн", – прогнозирует аналитик.

При этом, по его словам, нынешний рост курса доллара в Украине уже практически полностью уже отыграл падение, которое длилось с октября-2019.

"Однако более долгосрочно доллар падает с начала прошлого года от уровня 28,3 грн, и сейчас он по отношению к гривне стоит значительно дешевле, чем год назад", – добавил Иосуб.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также выяснил, из-за чего доллар идет вверх после нового года.

Кроме того, новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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