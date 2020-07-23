Доллар взлетает: Нацбанк обновил курс гривни

На пятницу, 24 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

23.07 24.07 Изменение 1 доллар США 27,78 грн 27,88 грн + 0,10

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Таким образом, по сравнению со значениями 23 июля курс доллара повысился еще на 10 копеек после роста на 11 копеек в предыдущий банковский день. При этом "зеленый" находится на максимальном с начала апреля уровне. За неделю – с 17 по 24 июля – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 61 копейку.

Курс евро на 24 июля тоже снова повышен – на шесть копеек, с 32,19 до 32,25 гривни. Евровалюта находится на рекордном с января 2019 года уровне.

В тренде Курс евро в Украине пробил психологическую отметку и установил рекорд с января-2019

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, ожидать ли сильного обвала гривни.

А о том, что планирует делать новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, узнавайте из видео:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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