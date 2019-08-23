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Доллар взял реванш: гривня упала на межбанке

23 августа, 12:54

Безналичная американская валюта выросла в цене за первые часы торгов

Фото: welcomia / Freepik

Фото: welcomia / Freepik

После стремительного падения доллара межбанковский валютный рынок показал падение гривни по отношению к американской валюте на 9-11 копеек. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, торги 23 августа по американской валюте на межбанковском валютном рынке стартовали с показателей 24,96-25,07 гривни. Спустя несколько часов доллар подорожал на 9-11 копеек, таким образом превысив отметку в 25 гривен. К 12:00 "зеленый" торговался по 25,05-25,08 гривни.

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Курс евро вырос на 1-10 копеек с 27,62-27,75 гривни до 27,72-27,76 гривни. Российский рубль также поднялся на межбанке: за пару часов российская валюта выросла в цене с 0,3803-0,3820 гривни до 0,3816-0,3823 гривни.

Напомним, 22 августа доллар закрыл торги на межбанковском рынке снижением курса. За сутки торгов на межбанке "зеленый" опустился в цене на 11-17 копеек и к закрытию рынка торговался уже по 25,01-25,06 гривни. Таким образом, курс доллара впервые с начала августа достиг психологической отметки в 25 гривен.

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Кроме того, новости "Сегодня" разобрались, каким будет курс доллара в Украине к началу осени. Также финансисты назвали причины, которые воздействуют на курс гривни.

Читайте также: Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривней

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источники: Сегодня , IBC.UA

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