Доллар взял реванш: итоги дня на межбанке

Стоимость американской валюты заметно повысилась

Фото: Pixabay

Курс доллара возобновил рост на межбанковском валютном рынке. После падения 17 июля американская валюта взяла реванш и за день поднялась на 11-16 копеек.

Так, сегодня, 18 июля, торги по доллару на межбанке стартовали с 25,80-25,90 грн и уже к закрытию рынка американская валюта преодолела отметку в 26 гривен, установившись на позиции 25,96-26,01 грн за доллар.

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По словам источников на валютном рынке, курс евро вырос до 29,12-29,18 грн, а цена на российский рубль поднялась до отметки 0,412-0,413.

"Рост спроса на американскую валюту может быть вызван снижением учетной ставки НБУ с 17,5% до 17%. Чем выше учетная ставка, тем крепче гривня. Ставка была снижена, поэтому гривня потеряла", – рассказал сайту "Сегодня" управляющий партнер компании Inter Business Consulting Роман Лысенко.

Напомним, ранее сегодня, 18 июля, глава Нацбанка Яков Смолий отмечал, что выборы и сезонные уже факторы не оказывают особого давления на валютный рынок Украины, а потом ожидать резких скачков курса не следует.

Новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:

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