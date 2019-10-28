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Доллар замедлил рост: чего ждать от курса через неделю

28 октября, 12:33

Аналитик предупреждает, что гривня еще будет падать в цене

/ Фото: НБУ

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За неделю курс доллара к гривне значительно вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,7%, и остается выше психологической отметки в 25 гривен. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара вырос с 25,04 грн до 25,17 грн, спрос/предложение доллара на межбанке – с 24,87/24,91 до 25,05/25,07 грн. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках – с 24,80/25,11 до 24,84/25,15 грн.

Эксперт считает, что доллар еще будет расти:

"После того, как доллар на межбанке перевалил за отметку 25 грн, его рост замедлился. Затем, во второй половине дня пятницы и утром понедельника курс и вовсе снижался. Тем не менее, потенциал роста валюты полностью еще не исчерпан, хотя его темы будут весьма скромными. На начавшейся неделе мы ожидаем незначительного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,2 грн", – говорит Иосуб.

Новости "Сегодня" напоминают, что при обмене валют нужно быть максимально внимательными – неосторожным украинцам все чаще продают фальшивые доллары. О том, как в нелегальных обменниках обманывают людей, узнавайте из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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