Нацбанк удержал доллар: что будет с курсом на следующей неделе

На уходящей неделе, вопреки прогнозам наших экспертов, курс доллара все же опустился ниже 27 гривен. Почему это произошло, и куда пойдет тренд на следующей неделе, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

Средний курс наличной валюты, замерший перед "длинными" выходными на отметке 27,05 грн/доллар в продаже и 26,76 грн/доллар в покупке, с середины недели как будто спохватился и начал снижаться. Да так, что концу дня пятницы доллар потерял 18 копеек в продаже и 13 копеек в покупке – соответственно до 26,88 и 26,62 грн/доллар. В итоге за две недели медленной, но уверенной майской ревальвации гривня укрепилась на 33 копейки в продаже и на 26 коп. в покупке, в очередной раз пробив при этом психологический рубеж в 27 грн/доллар. То есть за первую половину мая нацвалюта ревальвировала более чем на 1%.

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Валюты в обменниках по-прежнему было достаточно, желающих сдать или купить ее практически не наблюдалось.

Нацбанк, четыре дня подряд не менявший официальный курс гривни, вдруг "вспомнил" об этом и сперва укрепил гривню на 3 копейки, затем сразу на десять копеек, а к выходным добавил еще копейку – до 26,68 грн/доллар. На понедельник, 18 мая, регулятором был выставлен курс 26,64 грн/доллар.

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Главные причины изменений

То, что доллар неожиданно и, как для последних недель относительной стабильности, достаточно резко пошел вниз, эксперты объясняют появлением в минувшую среду на межбанковском рынке крупного продавца валюты. Им оказался НАК "Нафтогаз Украины", предложивший покупателям сразу 500 млн долларов, что почти в 10 раз больше обычных объемов торгов, составляющих 50-70 млн долларов за день.

"Нафтогаз" выкинул на рынок сразу полмиллиарда долларов, чтобы заплатить налоги, это не могло не опустить курс доллара на межбанке из-за избытка предложения", – разъяснил нам Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин также подтвердил, что на уходящей неделе было продано много валюты.

"Такой крупный продавец сразу "сдвинул" рынок, но в целом он пока остается достаточно вялым, – анализирует Шевчишин. – Поспособствовали укреплению гривни еще два фактора: очередная продажа в Минфином в минувший вторник гривневых облигаций внутреннего займа и принятие Верховной Радой закона о запрете ренационализации банков. Принятие закона наконец-то разблокирует кредитование Украины со сторон МВФ. Все это тоже работает на укрепление гривни".

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Александр Охрименко говорит, что сейчас доллар никому не нужен: ни импортерам, так как из-за карантина продажи упали, ни населению, у которого сократились доходы, ни валютным спекулянтам, зарабатывающим на колебаниях курса – им не найти покупателей.

"Если бы не Нацбанк, выкупивший значительную часть предложенных "Нафтогазом" долларов, то курс мог бы запросто провалиться ниже 26 гривен за доллар, и это уже могло вызвать панику и массовый сброс валюты", – уточнил Охрименко.

Чего ожидать на будущей неделе

Эксперты прогнозируют еще неделю стабильности курса.

"Все ожидали большего ослабления карантина, прежде всего – изменений в работе транспорта, но этого не произошло. Поэтому есть коридор – 26,7-27,2 грн/доллар, в котором курс будет находиться всю следующую неделю", – уверен Олег Пендзин.

Александр Охрименко также ожидает, что гривня на следующей неделе продолжит укрепляться, но незначительно, так как регулятор будет выкупать ее излишки на межбанке, сдерживая ревальвацию.

"Ситуация пока такая: карантин частично сняли, но транспорт не ходит, не открыты торговые центры, замер туризм, поэтому валюту по большому счету тратить не на что ни бизнесу, ни населению. А это значит, что курс еще неделю останется стабильным и достаточно низким, примерно на нынешнем уровне, ниже 27 грн/доллар. Изменения возможны уже после 25 мая", – добавил Андрей Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

В связи с продолжившимся удешевлением доллара, эксперты еще настойчивее предлагают тем, у кого есть гривневые излишки, конвертировать их в более твердую валюту как средство накопления.

"Инфляционный тренд никуда не исчез, – повторяет Олег Пендзин. У бизнеса сохраняется отложенный спрос на валюту, который в полной мере начнет реализовываться, как только страна станет по-настоящему выходить из карантина. Это в условиях небольшого объема межбанковского рынка сразу приведет к росту спроса на валюту, как следствие – к росту курса безналичного доллара, а день спустя после этого повысит и стоимость валютного кэша в обменниках".

Укреплению курса гривни способствует и невозможность для украинцев поехать на отдых за рубеж. Какие лучшие альтернативные места отдыха есть внутри Украины, смотрите в сюжете:

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