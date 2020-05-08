Доллар замер перед длинными выходными

На вторник, 12 мая, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

08.04 12.05 Изменение 1 доллар США 26,82 грн 26,82 грн 0,00

Таким образом, по сравнению со значениями 8 мая курс доллара не изменился после снижения на 11 копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" остается ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 5 по 12 мая – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 15 копеек.

Курс евро на 12 мая при этом вырос на 19 копеек – с 28,91 до 29,10 гривни. Таким образом, ниже психологической отметки в 29 гривен евровалюта продержалась всего один день.

Реклама В тренде IKEA запускает интернет-магазин в Украине: что известно

Напомним, ранее эксперты рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара в мае. Украинцев также призывают к финансовой осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники: например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама