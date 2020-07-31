Доллар застыл, евро дорожает: официальный курс валют

На пятницу, 31 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,69 грн;

1 евро – 32,55 грн;

10 российских рублей – 3,76 грн.

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Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями курс доллара снова не изменился, как и в предыдущий банковский день. При этом "зеленый" все еще находится на максимальных с начала апреля уровнях. Впрочем, за неделю – с 24 по 31 июля – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 19 копеек.

Курс евро при этом вырос на восемь копеек после повышения на две копейки в предыдущий банковский день. В целом же евровалюта находится на рекордном с января 2019 года уровне.

Стоимость 10 российских рублей 31 июля снизилась на шесть копеек.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В четверг, 30 июля, доллар на межбанке подорожал на восемь копеек в покупке и на девять – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,70/27,73 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 19 копеек в покупке и на 20 в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,66/31,69 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, выгодно ли сейчас покупать гособлигации. А о том, что планирует делать новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, узнавайте из видео:

Как сообщалось, изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

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Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует на 2021 год обменный курс до 29,1 гривни за доллар в среднем за год и 28,8 гривни по состоянию на конец года.

Международный валютный фонд (МВФ) в своем последнем обзоре для Украины не представил расчетный курс доллара. Это может быть связано с тем, что коронакризис усложнил составление среднесрочных прогнозов.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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