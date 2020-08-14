Доллара по 30 гривен пока не будет: Марченко рассказал о курсе

В Украине в связи с отставкой прошлого главы Национального банка Якова Смолия зазвучали напоминания властей о курс 30 гривен за доллар, заложенном в бюджет. Однако министр финансов Сергей Марченко не видит предпосылок для достижения такого курса. Об этом глава Минфина сказал в интервью журналу "Фокус".

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"Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения. И не вижу инструментов, при помощи которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении. Более того, в связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически выровняло платежный баланс. То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок", – констатировал Марченко.

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При этом он добавил, что стране нужен курс гривни, обеспечивающий макроэкономическую стабильность.

"Если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковую ситуацию на рынке", - подчеркнул министр.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль также заявлял, что правительство не обсуждает с руководством Нацбанка повышение курса доллара до 30 гривен, а также стимулирование инфляции.

Как известно, предыдущий глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление. В частности, по его словам, Нацбанк хотели вынудить девальвировать гривню до 30 грн/долл., как заложено в государственном бюджете.

В свою очередь в Офисе президента заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости Нацбанка. 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности председателя НБУ. 16 июля главой Нацбанка был назначен Кирилл Шевченко.

Видео: Верховная Рада

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