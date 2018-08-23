Доллара за 40 гривен пока не будет: в НБУ прокомментировали курс

Сегодня, 13:59

Нацбанк обещает регулярно участвовать в торгах и сглаживать валютные колебания

Фото: 401kcalculator.org
Фото: 401kcalculator.org

Курс доллара в Украине, который устремился к 28 гривням, и дальше будет колебаться, однако о курсе 40 гриверн за доллар речь не идет. Об этом заявил директор департамента открытых рынков Национального банка Украины (НБУ) Сергей Пономаренко в эфире "5 канала".

"В начале 2018 года гривня укреплялась, сейчас она ослабевает. В дальнейшем также она будет и ослабевать, и укрепляться. Мы (НБУ. – Ред.) будем постоянно участвовать в торгах и обеспечивать плавные колебания на валютном рынке. То есть ни о каких 40 [гривнях за доллар] речь не идет", – отметил Пономаренко, пояснив, что курс доллара в Украине не фиксированный, а плавающий и устанавливается рынком.

Напомним, накануне, 22 августа, Минфин озвучил, каким будет курс доллара в 2019 году. В ведомстве прогнозируют девальвацию гривни в конце 2018 года и небольшую ревальвацию в 2019 году.

Как известно, в государственном бюджете Украины на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:
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