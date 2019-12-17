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Доллары от заробитчан: в НБУ обнаружили новую тенденцию

17 декабря, 09:30

Александра Романюк

В Нацбанке уверены, что украинцы внутри страны становятся богаче

/ Фото: Pixabay

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С начала года по октябрь-2019 из-за границы украинские заробитчане прислали 9,7 млрд долларов. Такие показатели свидетельствуют о том, что поступления от трудовых мигрантов сейчас не сильно растут. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"Они (поступления от трудовых мигрантов. – Ред.) приносят существенные объемы валюты, но это практически те же цифры, что и в прошлом году", – сказал Чурий.

Читайте также: Курс доллара-2020: эксперт рассказал о ключевых факторах и дал прогноз

По его словам, в этом году переводы от трудовых мигрантов росли менее чем на 7%, а вложения иностранных инвесторов в облигации внутреннего займа (ОВГЗ) – более чем в 10 раз, если считать в долларовом эквиваленте.

"Одна из причин стабилизации поступлений от трудовых мигрантов – это как раз укрепившаяся гривня. Номинальные доходы украинцев в гривне растут в последнее время приблизительно на 20% в год. А если перевести в доллары, то, с учетом укрепившейся гривни, за два года увеличение доходов населения составило порядка 60%. Если еще несколько лет назад разница в зарплатах в Украине и в Польше в валюте была где-то 1 к 4, то сейчас это приблизительно 1 к 2,5. То есть разница значительно уменьшилась. Поэтому стимулов для выезда за границу становится меньше", – объяснил Чурий.

Подробнее феномене гривни читайте на сайте "Сегодня" – О спросе на доллары, финансовых "пирамидах" и реформах: интервью с замглавы НБУ

Напомним, сегодня, 17 декабря, курс доллара в Украине упал на новый минимум и составил 23,49 грн. Последний раз доллар в Украине стоил дешевле 13 января 2016 года – 23,26 гривни за доллар.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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