Долой стереотипы: профессия – работник ломбарда

Навешивать ярлыки можно не только на человека, но и на профессии и даже на целые отрасли. Например, можно часто услышать, что все преподаватели – зануды, а все хирурги – циничны. Неприятные стереотипы также связаны с профессией работника ломбарда. Шлейф мифов за ними тянется еще с 90-х, которые далеки от сегодняшней реальности.

Работник ломбарда "Благо" с пятилетним стажем Евгений Рогаль рассказал, что сформировало стереотипы о его профессии, почему он считает свою работу сложной и как помогает людям, которые принесли в ломбард свое имущество.

Почему вы выбрали эту профессию и как начали работать?

Я ранее работал в банковской сфере и очень слабо представлял специфику работы ломбардного бизнеса. И так же, как и большинство людей имел много стереотипов о работе ломбарда. Узнав, что в кризис, когда многие банки закрываются, идет промышленный спад и люди массово выезжают за границу, есть компания, которая развивается, расширяет региональную сеть, и сотрудники в ней получают зарплату на порядок выше, чем в других организациях. Тогда я принял решение, что хочу здесь работать, расти сам и развивать свое отделение, помогая людям решать их финансовые трудности. Моя должность — кредитный эксперт. Я занимаюсь выдачей денег, хранением товаров и контролем брака.

Что главное в вашей профессии?

Наша работа предполагает общение со многими людьми. Клиентами могут быть как бездомные, так и люди, имеющие крупный бизнес, а также чиновники, военные и т.д. Я считаю, что в этом и есть изюминка нашей работы – быть полезными для людей разных профессий и разных запросов.

Работать с золотом, серебром, техникой, осуществлять продажи, вести отчеты, выставлять товар в интернет, следить за порядком в отделении, а также многое другое – это наши обязанности. Кто-то скажет, что это не для него, слишком тяжело, а я скажу – что это прекрасный опыт и возможность себя "прокачать".

Проработав достаточно долго, я сделал вывод, что важно помочь клиенту, который обратился в первый раз. Ему нужно помочь преодолеть стереотипы, которые до сих пор существуют в нашем обществе. Для сомневающегося клиента очень важно предложить условия сотрудничества, которые будут максимально лояльны, в нашем случае это кредит для новых клиентов под 0%. Мы даем возможность клиенту понять и демонстрируем, что мы не тот серый угрюмый ломбард, пытающийся любыми путями обмануть, который клиент мог видеть в фильмах о лихих 90-х. Мы – современная финансовая многофункциональная организация, которая дорожит каждым клиентом, где предложат максимально подходящий финансовый продукт.

С какими мифами о вашей профессии вам приходилось сталкиваться?

Существует много мифов о деятельности ломбардов, я сталкиваюсь со многими ежедневно и развенчиваю их.

Миф №1. Ломбард скупает краденые вещи. Если когда-то такое и было, то я не застал этого периода. Сейчас абсолютно не выгодно ломбарду принимать вещи сомнительного происхождения. При приеме залогового имущества, клиент обязательно предоставляет свои документы, что усложняет жизнь для того, кто принес ворованную вещь, ведь полиция сразу его найдет. А телефоны перед тем, как принять, мы обязательно проверяем по коду IMEI в базе МВД.

Миф №2. Большая вероятность потерять свое изделие или получить обратно испорченную вещь.

Оформив залог в ломбарде "Благо", клиент получает страховку. Ломбардное отделение оснащено разными уровнями защиты, имеет охранную сигнализацию и надежные сейфы.

При проверке изделий, мы всегда используем максимально щадящие методы апробирования, изделия не теряют своей привлекательности и после пребывания в сейфовом хранилище возвращаются клиенту в том же состоянии. Одним из главных пунктов политики компании является бережное хранение залогового имущества.

Миф №3. Процентные ставки в ломбардах очень высокие.

На самом же деле, это не так. Новых клиентов кредитуют практически бесплатно, а именно под 0,001% в день. Процентная ставка зависит от многих факторов, а именно – от статуса клиента, от вида залога и от суммы кредита. Например, если наш постоянный клиент возьмет кредит 1000 гривен на 14 дней, то ему надо будет заплатить, кроме тела кредита, 98 гривен процентов за пользование деньгами.

Миф №4. Услугами ломбардов пользуются лишь малоимущие слои населения.

На самом деле клиенты ломбарда – это абсолютно разные люди. Предприниматель, которому не хватает денег для закупки товара; учительница, которой задерживают зарплату; студент, ожидающий с дня на день стипендию и не желающий упустить шанс купить по акции мощный ноутбук; молодая пара, мечтающая полететь в долгожданное путешествие – люди, с которыми мы ежедневно сталкиваемся и помогаем не только решить финансовые трудности, но и осуществить маленькую мечту…

И миф №5. В ломбарде низкая оценка имущества.

На самом деле за золото можно получить от 1000 до 1300 грн за грамм, несмотря на то, что его стоимость в гривнах, исходя из стоимости на бирже, колеблется в районе 900-1000 грн. Мы предоставляем высокую оценку золота, так как знаем, что наши клиенты дорожат своим имуществом и в 90% случаев выкупают свой залог. Поэтому компания готова дать больше денег за их имущество на основании доверия, которое клиенты заслуживает за период обслуживания.

Как в идеале должны работать люди вашей профессии и что мешает им это делать?

Работа с людьми – это всегда тяжелый труд. Но когда ты способен достучаться до человека спокойствием, проявлением уважения и желанием помочь – работа приносит радость. Ведь ты видишь результат. Я всегда старался дистанциироваться от людей, которые неуважительно относятся к клиентам, даже общаясь между собой. Слово "впарить" от продавцов в магазинах или на рынке для меня – как для быка красная тряпка, это неуважение не только к клиенту, но и к себе. Как говорил Диас де Мируд: "Если вы не позаботитесь о своих клиентах, о них позаботятся ваши конкуренты".

Также уверен, что нельзя быть успешным в своем деле, не веря в то, что ты делаешь. Подбирая условия кредитования, нужно понимать, что цель привлечь клиента у нас выполнена, теперь важно, чтобы он стал нашим постоянным клиентом, и предложить такую форму сотрудничества, которая будет выгодна обеим сторонам. И перспектива продолжительности такого сотрудничества будет максимально долгой и полезной для всех сторон. Мелкие шрифты внизу договора, скрытые проценты, умалчивание о последствиях попадания в просрочку – это не про нас, играя в долгую, такими методами, полезной коммуникации и высокой конверсии не достичь, ведь важно не забывать, что клиент – это тот, кто платит нам зарплату (Генри Форд).

Сколько зарабатывает кредитный эксперт?

Зарплата зависит от многих факторов. Очень важно, что есть стабильный оклад, который кредитный эксперт получает вне зависимости от показателей, учитывая количество отработанных часов. Также есть бонусная часть, которая зависит от выполнения плановых показателей по разным направлениям.

Мотивация в компании часто меняется, адаптируясь под условия рынка труда, учитывая изменения социальные и экономические, не только по всей стране, но и в отдельно взятых городах.

Чем эта работа полезна обществу?

Работая в "Благо", я чувствую социальную миссию нашей деятельности, ведь, как известно, деньги – это кровь экономики, они перетекают с места на место, обеспечивая функционирование государства. Мы, как небанковская финансовая организация, не только помогаем людям закрыть бытовые финансовые дыры, но и способствуем развитию экономики. Ведь, как известно, не может быть бизнеса без кредита, а более быстрого и удобного кредита, чем у нас, клиент нигде не получит. Работая без выходных, с утра до вечера, мы готовы предоставить финансовую помощь за 10 минут, не требуя от клиента кучу документов, справок, выписок, достаточно лишь паспорта. Внезапная потребность в деньгах может возникнуть у любого человека, и важно знать, что всегда есть место, куда можно обратиться в такой ситуации.

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