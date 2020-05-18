"Доступные кредиты 5-7-9%": сколько денег выдали малому бизнесу

В рамках правительственной кредитной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" малому бизнесу выдали кредитов на почти 276 млн грн. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Дмитрий Романович.

"С момента старта программы общая сумма выданных кредитов составляет 276 млн грн, это около 450 кредитов", – отметил Романович.

По словам заместителя министра, за время карантина, темпы подачи заявок и выдачи снизились.

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"Заявок со стороны предприятий стало меньше, потому что они, особенно в начале карантина, находились в неопределенности, поэтому сами не очень охотно обращались к банкам за займами. То же самое можно сказать и о банках, ведь и они тоже оказались в ситуации, когда трудно было прогнозировать экономические последствия, как на текущий момент, так и того, что будет через два-три месяца – а именно, какой бизнес пострадает больше, а какой меньше. Поэтому в данном контексте их требования стали более жесткие", – отметил Романович.

Он отметил, что в Раде зарегистрирована инициатива о создании государственных гарантий на портфельной основе, ведь банкам надо больше комфорта, чтобы выдавать кредиты предпринимателям, которые не имеют залогового имущества.

"Мы хотим ввести государственную портфельную гарантию, и поэтому надеемся, что в ближайшее время депутаты поддержат эту инициативу, а это в свою очередь активизирует, предпринимателей и банки", – добавил заместитель министра.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство приняло изменения в порядок выдачи средств по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", расширив круг потенциальных претендентов на получение кредитных средств.

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Госпрограмму кредитования малого и среднего бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%" дополнят: правительство планирует добавить еще два компонента в ответ на запросы бизнеса.

О том, как в карантин продержаться бизнесу, чтобы не пришлось полностью закрываться, советуют эксперты:

Видео: Сергей Осачук, Facebook

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