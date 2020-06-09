В Украине бизнесмен впервые получил рефинансирование кредита под 0%

Первый предприниматель уже смог рефинансировать свой кредит под 0% до конца марта 2021 года

В Украине, где банки получили значительное регуляторное послабление от Национального банка Украины, за прошлую неделю банки выдали еще 51 кредит в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" на сумму 32,6 млн грн. При этом первый предприниматель уже смог рефинансировать свой кредит на сумму 1,1 млн грн в ПриватБанке под 0% до конца марта 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

В целом с февраля бизнес получил уже 381,05 млн грн в рамках этой программы.

"Также банки-партнеры продолжают прием заявок на новые инструменты программы, которые были введены правительством во время действия карантинных мероприятий по противодействию пандемии COVID-19 (рефинансирование, оборотные, инвестиционные кредиты производителям медицинского оборудования). В частности, за неделю спрос на займы под такие условия составил почти 390 млн грн. Первый предприниматель уже смог рефинансировать свой кредит на сумму 1,1 млн грн в ПриватБанке под 0% до конца марта 2021 года", – рассказали в пресс-службе.

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Также на прошлой неделе Фонд развития предпринимательства подписал соглашения о партнерстве с двумя новыми банками – ОТП Банком и Международным инвестиционным банком, готовятся для утверждения советом фонда заявки об участии в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" от Креди Агриколь Банка и Агропросперис Банка.

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"Напомним, что в случае положительного решения совета в общем участниками государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" станут 19 банков, которые по размеру чистых активов составляют 80% всей банковской системы Украины", – рассказали в пресс-службе.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что за четыре месяца 2020 года чистая прибыль украинских банков увеличилась на 39,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достигла 25,2 млрд грн.

Также новости "Сегодня" рассказывали, что 10 гривен в Украине стали монетой и вошли в оборот с 3 июня 2020 года. Подробности узнавайте из сюжета:

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