Доступные кредиты для бизнеса: ответы на 5 главных вопросов

Где и как быстрее и надежнее получить кредит под небольшой процент

В Украине разворачивается государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%": из госбюджета через банки выдаются деньги под низкий процент как начинающему, так и работающему малому бизнесу. К программе подключились все государственные банки и несколько частных. Но госпрограмма – не бесплатная раздача денег. Чтобы получить кредит, предприниматель должен соответствовать определенным требованиям.

Какая процедура получения кредита, разобрался сайт "Сегодня" с помощью специалистов Ощадбанка, который имеет значительный опыт кредитования микро- и малого бизнеса в рамках собственной программы поддержки предпринимательства "Будуй своє".

Но сначала мы поговорили с несколькими предпринимателями, которые рассказали, как им удалось получить кредит в Ощадбанке и как эти деньги помогут им в развитии бизнеса.

Первого клиента, который получил кредит в Ощадбанке по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", зовут Евгений. Он предприниматель из Мариуполя, уже 16 лет производит и продает бытовую, офисную и торговую мебель. В 2004 году, уволившись с завода, открыл мастерскую и успешно работает на себя. Благодаря льготному кредиту его бизнес получит новый толчок. Финансирование под 7% на 5 лет позволяет приобрести сверлильный станок с числовым программным управлением. Благодаря этому увеличится объем производства. В планах Евгения создать два новых рабочих места, что в свою очередь удешевит кредит до 5% годовых.

Евгений из Мариуполя получил первый доступный кредит в Ощадбанке.

Еще один заемщик – частный предприниматель Виктор из Хмельницкой области. Он взял кредит на покупку оборудования. Бизнесмен начал свою деятельность в 1995 году, выпускал изделия из бетона. Почти все заработанные средства вкладывал в бизнес. На сегодня его фирма, в которой работает 4 человека, производит широкий ассортимент продукции: от тротуарной плитки и брусчатки до бетонных памятников и колодезных колец. Оборудование, которое будет приобретено благодаря кредиту, позволит увеличить объемы производства и расширить ассортимент продукции. После его монтажа планируется создание еще двух рабочих мест.

Среди заемщиков также немало фермеров. Например, Андрей из Немировского района Винницкой области, который выращивает зерновые, бобовые культуры и семена масличных. Его предприятие работает на аграрном рынке 20 лет и постоянно наращивает мощности. Полмиллиона гривен он получил от Ощадбанка под проценты значительно ниже рыночных. Фермер планирует купить трактор, а кредит вернуть досрочно – с продажи нового урожая пшеницы. Андрей говорит, что финансирование позволит ему создать новые рабочие места, а значит – получить еще более низкую процентную ставку.

Фермер Андрей планирует приобрести трактор на кредитные средства.

Харьковчанин Игорь, который открыл свое дело еще в 1995 году и тоже получил кредит по госпрограмме "5-7-9%", дал нам небольшое интервью.

- Игорь, поделитесь историей своего бизнеса.

- Открыть собственный бизнес подтолкнуло банальное отсутствие работы после распада СССР. На тот момент я получил образование в бывшем Харьковском инженерно-экономическом институте. Тяга к конструированию побудила начать производство сварочного оборудования.

- Расскажите подробнее о своем производстве. Как оно работает?

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- Все началось с небольшого арендованного помещения и скудной технической базы. Со временем производство росло, совершенствовалось и пополнялось высокотехнологичным оборудованием. Основные направления: производство сварочного оборудования, теплотехнического оборудования, твердотопливных и электрических котлов, металлообработка. Я начал развивать смежные направления и дополнительно развивать производство утеплительного оборудования.

- Почему вы воспользовались госпрограммой "Доступные кредиты 5-7-9%"?

- До этого я никогда не брал кредиты – не устраивали непосильные кредитные ставки. Но после того, как мои деловые партнеры рассказали о выгодной госпрограмме поддержки малого бизнеса, я активно включился в подготовку документов. После подачи документов быстро получил положительный ответ от Ощадбанка и стал первым предпринимателем в Харькове, который воспользовался этой программой. Теперь благодаря ей и быстрой профессиональной работе сотрудников банка имею возможность оперативно развивать предприятие дальше. Кредитные средства – более миллиона гривен – пойдут на приобретение лазерного станка для резки.

- Что посоветуете тем, кто еще не сталкивался с банковским кредитованием?

- Сначала определите, какая сумма вам необходима и для чего. А дальше – позвоните в отделение банка и начинайте собирать необходимые документы. Сейчас все процессы просты и понятны, даже если вы, как и я, до этого не брали кредитов.

- Какие у вас планы на будущее?

- Масштабные! Выход на рынки Европы, поиск деловых партнеров за рубежом, разработка новой продукции с высоким уровнем качества.

Также мы подготовили ответы на пять главных вопросов о новой госпрограмме.

Что такое "Доступные кредиты 5-7-9%"?

21 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства.

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Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" позволит малым предпринимателям открывать или развивать собственное дело.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, правительство приняло решение компенсировать часть процентной ставки таким образом, чтобы человек фактически смог получить кредит под 5-7-9 процентов в зависимости от того, какое количество рабочих мест будет создавать новое дело.

Ожидается, что принять участие в программе смогут 50 тысяч предпринимателей, что позволит создать около 90 тысяч рабочих мест в 2020 году.

Одним из первых к госпрограмме подключился Ощадбанк, начав выдавать кредиты "5-7-9%" уже в начале февраля. С момента старта программы банк выдал кредитов на сумму свыше 20 млн грн предпринимателям во всех областях Украины.

Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка: "В успехе программы заинтересованы все стороны: и государство, и банки, и предприниматели. Новые рабочие места, новые бюджетные поступления, увеличение качественных кредитных портфелей банков – все это, как показывает мировой опыт, может дать синергетический эффект. И наша общая задача – эффективно этим воспользоваться".

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Кто может получить такие кредиты?

На кредит в рамках программы могут претендовать субъекты предпринимательской деятельности, которые соответствуют ее требованиям. Это могут быть как вновь созданные, так и действующие бизнес-структуры, юридические лица, учредителями и конечными собственниками которых являются физические лица – резиденты Украины. Также могут быть прокредитованы физлица-предприниматели – резиденты Украины.

Ограничений по видам деятельности нет, за исключением производства и торговли оружием, алкогольными и табачными изделиями, сдачи недвижимости в аренду.

Сколько можно получить кредитных средств, на какой срок и на какие цели?

Кредиты выдаются сроком до 5 лет на сумму до 1,5 млн грн.

Клиент может получить кредит на:

- приобретение или модернизацию основных средств, оборудования, транспортных средств, которые будут использоваться в коммерческих и производственных целях;

- строительство, реконструкцию, ремонт в помещениях ведения основной хозяйственной деятельности (кроме офисных помещений).

От чего зависит процентная ставка?

На момент подписания кредитного договора ставка для заемщика устанавливается в размере 7% годовых, если размер годового дохода не превышает 25 млн грн, и 9% годовых, если он составляет от 25,0 млн грн до 50,0 млн грн. Но процентную ставку можно уменьшить уже со следующего квартала. Механизм снижения ставки такой: клиент ежеквартально подает документы, подтверждающие количество вновь созданных рабочих мест, и в зависимости от этого пересматривается размер процентной ставки.

Если размер годового дохода составляет до 25 млн грн и в течение первого отчетного квартала кредитования создано не менее двух новых рабочих мест, то ставка снижается до 5% годовых и действует при сохранении такого же количества сотрудников. Если в дальнейшем численность работников за квартал уменьшается, ставка возвращается к 7% годовых.

Ставка снижается на 0,5% за каждое созданное новое рабочее место по результатам отчетного квартала, но в любом случае размер ставки не может быть ниже 5% годовых.

Лицензия НБУ № 148 от 05.10.2011

Какова процедура получения кредита?

Предприниматели из любого города Украины могут подавать заявки на сайте https://www.oschadbank.ua/ua/579, а также в отделениях Ощадбанка.

Первый шаг – ознакомиться с условиями получения кредита на сайте https://www.oschadbank.ua/579 и подать заявку на получение кредита. Это можно сделать, заполнив онлайн-заявку на сайте, а также обратившись лично в отделение или в Контакт-центр Ощадбанка.

Второй шаг – подать в отделение документы: регистрационные, финансовые, документы на залог и подтверждающие документы на целевое назначение кредита.

Если будет принято положительное кредитное решение, то сотрудник банка сообщит о дальнейших шагах по оформлению кредита.

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