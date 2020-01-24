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Доступные кредиты для малого бизнеса: Гончарук сообщил о важном решении Кабмина

24 января, 13:15

Программа государственной поддержки позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита

Заседание Кабмина

Заседание Кабмина / Фото: Кабинет министров Украины

Правительство приняло постановление необходимое для запуска программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 февраля. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр

"Программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса", – написал он.

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Премьер сообщил, что правительство определило механизм использования бюджетных средств в рамках деятельности Фонда развития предпринимательства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2589, который предусматривает выделение 2 млрд гривен для правительственной программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса.

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Данная программа предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предполагается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но с возможностью снизить ее на 0,5 процентного пункта за каждого нового работника), и под 9% годовых – для работающего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн.

Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Отметим программа по поддержке малого и среднего предпринимательстваявляется первым этапом объявленной президентом Владимиром Зеленским госпрограммы "Возвращайся и оставайся":

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кредиты предприниматели малый бизнес Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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