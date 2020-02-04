Доступные кредиты: экономист объяснил главную проблему в Украине

/ Фото: Сегодня

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С 3 февраля представители малого и микробизнеса в Украине могут получить кредиты на развитие своего дела под 5-9% годовых. Причем это касается как действующих предпринимателей, так и тех, кто только задумывался об открытии собственного бизнеса. Экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук не отрицает, что подобные кредиты для бизнеса нужны, однако сомневается в их доступности.

"В 2003-2005 годах я входил в Координационный совет при Кабинете министров по развитию финансового сектора и отвечал как раз за кредитование. Так вот могу сказать, что проблема малого бизнеса – не столько проблема ставок по кредитам, сколько проблема залога. Им часто просто нечего отдать под залог, не хватает основных фондов. А банк требует обеспечение по кредиту. Это не только украинская, а общемировая проблема. Поэтому нужно было начинать с создания фонда гарантий кредитов для малого и среднего бизнеса. Впервые такую систему гарантий для малого и среднего бизнеса ввела еще в 1930-х годах Япония. Там был создан местный фонд, который гарантировал 50% размера кредита. Еще 25% должен был гарантировать сам бизнесмен, а оставшиеся 25% рисков оставались за банком. Сегодня такие фонды существуют во многих странах", – рассказывает Кушнирук.

По словам эксперта, если работающий малый бизнес еще сможет предоставить банку какие-нибудь основные фонды в залог, то новосозданным предпринимателям сделать это сложнее, и кредит может оказаться для них недоступным.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Новая программа дешевых кредитов: кому и сколько денег дадут".

Напомним, 3 февраля новую правительственную программу "Доступные кредиты 5-7-9" презентовали премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, замминистра экономразвития Дмитрий Романович и представители украинских государственных банков.

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