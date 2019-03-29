"Дыра" в платежном балансе Украины выросла в 3,6 раза

Отток валюты из страны заметно ускорился, свидетельствуют данные Национального банка

Фото: пресс-центр НБУ

"Дыра" в платежном балансе Украины выросла в 3,6 раза //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d7d/fda/5c6d7dfdaffeb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d7d/fda/5c6d7dfdaffeb.jpg 2019-03-29T12:42:00+02:00 Финансы Отток валюты из страны заметно ускорился, свидетельствуют данные Национального банка

Дефицит платежного баланса Украины вырос в феврале 2019 года по сравнению с январем в 3,6 раза. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ),

Так, платежный баланс в феврале-2019 ушел в "минус" на 248 млн долларов в эквиваленте. При этом в феврале-2018 платежный баланс был сведен с профицитом в 253 млн долларов.

По итогам первых двух месяцев 2019 года дефицит платежного баланса увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2318 года на 61,2% — до 316 млн гривен.

Профицит платежного баланса отражает ситуацию, когда суммарные валютные поступления в страну превышают их суммарный отток за пределы государства. Дефицит – наоборот.

Напомним, в 2018 году платежный баланс Украины вышел в "плюс" четвертый год подряд. В НБУ объяснили, что такое результата достичь благодаря значительному притоку капитала по финансовому счету: получению официального финансирования от международных партнеров и привлечением на внешних рынках.

Ранее НБУ перечислил риски, которые угрожают экономической стабильности в Украине. В частности, речь идет о традиционном усилении неопределенности в год президентских и парламентских выборов.

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