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Экононимст назвал средний курс доллара до конца года

27 июня, 10:03

Специалист объяснил, почему курсовые прогнозы могут сильно различаться

Фото: REUTERS/Gary Cameron
Фото: REUTERS/Gary Cameron.

Украинцам не следует ждать доллара по 30 гривен в текущем году, если не случится масштабной торговой войны и финансовых катаклизмов. Такой прогноз сайту "Сегодня" озвучил экономист, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

"По базовому сценарию, который рассматривается абсолютным большинством банков и рейтинговых агентств, – [курс] прогнозируется порядка 28-29,5 грн за доллар. Это так называемый усредненный курс, исходя из ожиданий аналитиков. Но я думаю, что средний курс гривни в этом году не превысит 29 грн за доллар", - рассказал Козак.

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Он также объяснил, что курсовые прогнозы финансовых институтов могут сильно различаться, в зависимости от того, какие параметры использовались при расчетах.

"Каждый инвестиционный банк, каждое рейтинговое агентство моделирует развитие ситуации по нескольким сценариям. Кроме базового обычно рассчитывается еще позитивный и кризисный сценарий. Если развитие мировой экономики пойдет по кризисному сценарию – а такой, например, будет возможен, если начнется торговая война или случатся какие-то мировые финансовые катаклизмы, – в этом случае, конечно, может быть негатив и в Украине. У нас всегда при кризисах начинает падать гривня и т.д. В этом случае может быть, понятно, курс и 30", – резюмировал Козак.

Напомним, ранее Министерство финансов улучшило прогноз по курсу на 2019 год. Если раньше ожидалось, что средний курс гривни в 2019-м составит 28,2 грн за доллар, то в последнем макроэкономическом обзоре предсказан средний курс на уровне 27,4 грн/долл. В то же время международное рейтинговой агентство Fitch считает, что среднегодовой курс составит 28,86 грн.

Подробнее о ситуации с прогнозами узнавайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Курс валют: долго ли еще будет укрепляться гривня".


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