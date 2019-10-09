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Экс-нардепа Жеваго объявили в розыск

9 октября, 14:12

Об объявлении в розыск бывшего народного депутата сообщил директор ГБР

Фото: zhevago.info

Фото: zhevago.info

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в розыск бывшего депутата Верховной Рады Константина Жеваго. Об этом сообщил директор бюро Роман Труба, пишет агентство "Українські новини".

"Он объявлен в розыск", – сказал он, добавив, что сейчас принимаются меры для объявления его в межгосударственный розыск.

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Труба также отметил, что принимаются меры для избрания ему заочной меры пресечения в виде ареста.

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