Как украинцы реагируют на новые монеты и купюры: репортаж "Сегодня"

На новые деньги нам удалось поесть и накупить мелочевки, а вот в в маршрутку и платный туалет не пустили

монеты 5 гривен пять гривен Фото Игорь Рец / Фото: Сегодня

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В кошельках украинцев опять появились новые деньги – с 20 декабря в обращении теперь два вида банкнот номиналом 50 гривен – старого и обновленного дизайна, а также – 5-гривневые оборотные монеты. Они будут отчеканены многомиллиардными тиражами и постепенно полностью вытеснят из обращения нынешние бумажные "пятерки" по мере их износа.

Сайт "Сегодня" проверил, как украинцы реагируют на новые деньги. Для этого мы в одном из банков на 200 гривен купили 40 монет с изображением гетмана Богдана Хмельницкого. Монеты оказались необычно толстыми и приятно тяжелыми на ощупь, в отличие от легковесных "единичек" и "двушек". Также не забыли мы выменять и пару купюр номиналом 50 грн нового дизайна.

Очевидно, что с мелочью за крупными покупками не ходят. Поэтому мы выбрали недорогой столичный Демеевский рынок и начать решили… со спичек. Тем более, что цена подходящая – 3,5 грн за упаковку из 10 коробков.

"Что, пятерки уже появились?" – равнодушно взглянул на монету продавец и отсчитал полторы гривни сдачи.

Как-то не впечатляет – подумали мы, и переключились на продавца семечками. Цена за литровую баночку – 20 гривен, вроде как немалая сумма для такого бизнеса. Но и здесь еще четыре необычных "пятачка" были благосклонно приняты.

"Эти получше будут, чем одна и две "железные" гривни, хоть вес чувствуется, – рассудила женщина. – И видно, что настоящие, хорошо сделаны".

Ну что ж, два – ноль в пользу новых денег. А не перекусить ли нам яблочком? Быстро тающий запас монет на фрукты решили особо не тратить, поэтому заказали всего два яблока, но больших.

- С вас 10 гривен. - Такие пойдут? – протягиваю две монеты. - Что это? Новые, что ли?

После консультации с подругой, торгующей рядом яблоками, наши деньги были признаны настоящими и обменяны на фрукты.

Три – ноль…

После яблок аппетит разыгрался, но отдавать почти 10 монет за любимый продукт нашего президента – шаурму – как-то не хотелось. Но тут нам подсказали, что недалеко продаются жареные пирожки с начинкой. Заказываем два – с картошкой и с капустой, они безопаснее для здоровья, чем с пирожки с "мясом".

Забегая вперед, скажем, что "счет" стал четыре – ноль в пользу денег, но реакция на них розовощекой продавщицы оказалась потрясающей:

"Це що? Такі п’ять гривень? Черт-те что, ….твою мать! Десятку я вже бачила, хочете, покажу? А п’ятірку – ще ні".

Пока дама одновременно искала в кошельке 10-гривневую монету (ею оказалась денежка, отчеканенная Нацбанком в 2018 году в память о событиях Майдана), подогревала нам в микроволновке пирожки, звала напарницу посмотреть на "чудні гроші" и мастерски, но беззлобно поругивала эти самые "гроши", мы прочли ей небольшую лекцию о кредитно-денежной политике Национального банка. Попросту говоря, рассказали, что в 2020 году появятся еще "десятки", они будут не такие, как у нее, а с портретом Ивана Мазепы, их будет много, а банкноты от 1 до 10 гривен постепенно износятся и исчезнут из обращения.

После пирожков нам захотелось кофейку, а денег осталось негусто. И тут вспоминаем, что есть в запасе "тюнингованный" полтинник.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

Банкнота вызвала легкое любопытство у юной девушки-баристы, но спустя пару секунд уплыла в кассу. Похоже, что с полтинниками все понятно.

Без проблем удалось купить за монеты и воздушные шарики к Новому году, и талончик на проезд в троллейбусе. "Счет" в пользу денег постепенно стал разгромным.

"Ну, неужели, мы не найдем никого, кому наши деньги – не деньги?" – спрашиваю у коллеги. "Не знаю, наверное, у тебя лицо доброе, вызываешь доверие у людей. Или деньги выглядят, как настоящие", – отшучивается он.

Но оказалось, что доверие наши лица вызывают не у всех. Например, в известном всем "заведении" кассир нас заподозрила в желании "облегчить душу" бесплатно, подсунув вместо денег "какие-то сувениры". Делать нечего – пришлось достать привычные банкноты и рассчитаться ими. Ну, не терпеть же! Зато "счет" нашего поединка с деньгами наконец-то был "размочен"!

Нашлись недоверчивые люди среди водителей маршруток, которым, по словам одного из них, пассажиры постоянно пытаются подсунуть под видом новых металлических гривен то российские рубли, то какие-то "тугрики", то мелочь советских времен.

И совсем не в ходу новые монеты у пожилых людей, не в последнюю очередь – от небогатой жизни. Если для рыночных торговцев красивый "пятак" окажется не деньгами – ну, что ж, будет сувенир недорого – то для пенсионера это по-прежнему большая сумма. Как, например, для старушки, мерзшей возле подземного перехода с двумя половинками тыквы и пакетиком соленых огурцов.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

Бабушка наотрез отказалась расстаться со своим скудным товаром в обмен на непонятные ей "железки":

"Пять гривен – это четвертина хлеба или полбатона, на них можно протянуть день. А двадцать пять гривен – пакет кефира. Нет, не возьму, ищите другие деньги. Нет!".

Опасение оказаться обманутой и потерять даже такую скромную сумму стало для бабушки выше наших заверений, что это действительно настоящие деньги, что никто ее не хочет облапошить. По этой же причине не удалось отовариться за новые "пятерки" ни у старушки, продающей возле того же перехода поштучно сигареты, ни у дедушки, торгующего зеленью и домашней консервацией.

Пройдет время, и эти пожилые люди привыкнут к новым монетам, но то, что сегодня они из-за своей бедности не захотели их признать деньгами, огорчительно.

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