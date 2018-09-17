Эксперт дал прогноз по курсу доллара на неделю

Сегодня, 14:48

Перед выходными гривня снова начала снижаться, но это ненадолго, считает специалист

Фото: пресс-центр НБУ
Фото: пресс-центр НБУ

На прошлой неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,4%. Так, официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, упал с 28,27 грн до 28,15 грн, курс на межбанке – с 28,16/28,19 до 28,1/28,13 грн. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках – с 28,07/28,34 до 27,96/28,22.

Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Он отметил, что на курс повлияли показатели внешней торговли. В январе-июле 2018 отрицательное сальдо торговли товарами составило 4,1 млрд долларов, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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По прогнозу специалиста, доллар на текущей неделе будет дешеветь.

"На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28-28,1, грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн", – отметил Иосуб.

Напомним, почти всю прошлую неделю гривня беспрестанно укреплялась, однако к выходным начала терять позиции. Как поясняли "Сегодня" аналитики, падение курса доллара было ситуативным – вызванным избытком валюты на рынке. Доллары начали продавать экспортеры, закупая гривню для хоздеятельности.
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Источник:

"Сегодня"

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