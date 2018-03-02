Эксперт объяснил, как решение Стокгольмского арбитража по газу отразится на простых украинцах

Сегодня, 09:51

"Нафтогаза" сможет увеличить свою доходность и отчисления в бюджет

Фото: AFP
Фото: AFP

28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал принял решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом", теперь российский монополист должен выплатить нам компенсацию в размере 4,63 млрд долларов.

В то же время долг Украины перед Россией за поставки газа в 2014 и 2015 годах составляет 2 млрд долларов, т.е. разница в пользу Киева получается 2,56 млрд долларов.

"Нафтогаз" оценил положительный эффект от решения Стокгольмского трибунала в 5 тыс. грн в пересчете на украинскую семью. Однако не стоит рассчитывать, что эти деньги украинцы получат в виде сниженных тарифов или бюджетной компенсации.

"На бытовых потребителей решение Стокгольмского суда никак не повлияет. Потому что сейчас в Украине цена для бытовых потребителей ниже рыночной. А наши европейские партнеры высказывают пожелания, чтобы тарифы были подняты до рыночного уровня. На других группах потребителей это также не отразится. Разве что повлияет на состояние "Нафтогаза", который сможет увеличить свою доходность и отчисления в бюджет", – объяснил сайту "Сегодня" Андриан Прокип, эксперт "Украинского института будущего".

А глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев объяснил, что деньги, полученные от России в виде компенсации, "следует направить на увеличение добычи газа в Украине и инвестировать в повышение энергоэффективности на уровне украинских потребителей".

Напомним, Стокгольмский арбитраж обвалил акции "Газпрома" и в течение 1 марта они упали на 2%.

Читайте больше на сайте "Сегодня": "Стокгольмский вердикт и победа "Нафтогаза": что она принесла украинцам".
газпром, нафтогаз, цена газа, арбитраж

Вы сейчас просматриваете новость "Эксперт объяснил, как решение Стокгольмского арбитража по газу отразится на простых украинцах". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Фото: gazprom.ru

Стокгольмский арбитраж обвалил акции "Газпрома"

Вчера, 19:20

"Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов

Экономика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Решение арбитража в Стокгольме по спору "Нафтогаза" и "Газпрома": появилась реакция Порошенко

22 Декабря 2017, 18:19

Президент уверен, что Украина показала, что умеет отстаивать национальную безопасность, государственные интересы
Загрузка...

Экономика

Украина и Россия продолжают судиться в Стокгольме. Фото: AFP

Стокгольмский арбитраж взялся за дело "Нафтогаза" и "Газпрома"

9 Октября 2017, 10:44

Предельный срок вынесения решений арбитража установлен на конец ноября 2017 года

Экономика

Фото: gazprom.ru

Газовый спор: Россия согласилась с решением Стокгольмского арбитража

15 Января, 14:55

"Газпром" не будет обжаловать постановление суда
Загрузка...