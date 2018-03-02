Эксперт объяснил, как решение Стокгольмского арбитража по газу отразится на простых украинцах

28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал принял решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом", теперь российский монополист должен выплатить нам компенсацию в размере 4,63 млрд долларов.

В то же время долг Украины перед Россией за поставки газа в 2014 и 2015 годах составляет 2 млрд долларов, т.е. разница в пользу Киева получается 2,56 млрд долларов.

"Нафтогаз" оценил положительный эффект от решения Стокгольмского трибунала в 5 тыс. грн в пересчете на украинскую семью. Однако не стоит рассчитывать, что эти деньги украинцы получат в виде сниженных тарифов или бюджетной компенсации.

"На бытовых потребителей решение Стокгольмского суда никак не повлияет. Потому что сейчас в Украине цена для бытовых потребителей ниже рыночной. А наши европейские партнеры высказывают пожелания, чтобы тарифы были подняты до рыночного уровня. На других группах потребителей это также не отразится. Разве что повлияет на состояние "Нафтогаза", который сможет увеличить свою доходность и отчисления в бюджет", – объяснил сайту "Сегодня" Андриан Прокип, эксперт "Украинского института будущего".

А глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев объяснил, что деньги, полученные от России в виде компенсации, "следует направить на увеличение добычи газа в Украине и инвестировать в повышение энергоэффективности на уровне украинских потребителей".

Напомним, Стокгольмский арбитраж обвалил акции "Газпрома" и в течение 1 марта они упали на 2%.

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