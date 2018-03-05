Эксперты оценили объем теневого банковского сектора в мире

Объем теневого банковского сектора в мире достиг $45,2 трлн, или 13% от активов мировой финансовой системы в 29 исследованных странах и территориях. Об этом говорится в докладе Совета финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB).

По сравнению с предыдущей оценкой, проводившейся в 2016 году, объем теневого банкинга вырос на 7,6%. FSB приводит эти данные в соответствии с узким определением теневого банкинга.

Согласно узкому определению, на долю США приходится 31% активов теневой финансовой системы, Китая – 16%, Каймановых островов – 10%, Японии – 6%.

"Небанковское финансирование является ценной альтернативой банковскому финансированию и помогает поддержать активность реальной экономики", – отмечает FSB.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что с учетом опыта предыдущего мирового кризиса рост теневого банкинга может привести к новым рискам.

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Широкий показатель, учитывающий все финкомпании, кроме банков, центральных банков, пенсионных фондов и страховщиков, вырос на 8% – до $99 трлн, максимума по крайней мере с 2002 года. Эта сумма равна 30% активов мировой финансовой системы.

Совет по финансовой стабильности был учрежден странами G20 на Лондонском саммите в апреле 2009 года на базе Форума финансовой стабильности (FSF), существовавшего с 1999 года, для поиска путей по предотвращению будущих кризисов.

В состав FSB входят представители национальных финансовых органов власти (центральных банков, надзорных органов, министерств финансов) всех стран G20, международных финансовых институтов, комиссий экспертов центральных банков.

FSB базируется в Базеле (Швейцария), с 2011 года его председателем является Марк Карни – глава Банка Англии.

Отметим, несмотря на снижение уровня теневой экономики, в Украине из-за коррупции, фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества существуют значительные риски отмывания денег. К такому выводу пришли члены комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств (MONEYVAL) в отчете, посвященном Украине.

Напомним, по подсчетам МВФ, Украина из-за коррупции каждый год теряет по 2% экономического роста. Среди прочего, по мнению Фонда, Украине необходимо создание Антикоррупционного суда.