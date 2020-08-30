Эксперты рассказали, чего ждать от доллара на следующей неделе

В Украине установилось валютное затишье если не перед бурей, то перед хорошим ветром

Уходящая неделя оказалась на редкость стабильной для курса доллара. Лишь Нацбанк пытался играть с курсом, по нечетным дням снижая его, по четным – повышая. В итоге к пятнице курс вернулся к значениям недельной давности. Чего ожидать от "зеленого" на следующей неделе, разбирался сайт "Сегодня".

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Эксперты ожидают, что стабильность курса на следующей неделе продолжится, но это может оказаться последним затишьем если не перед бурей, то перед хорошим ветром.

"Фактор девальвации гривни сохраняется и усиливается. В сентябре ожидаются значительные выплаты государства по внешним долгам, что сократит возможности Нацбанка делать валютные интервенции для поддержания нынешнего курса гривни, – прогнозирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Второй фактор – традиционный осенний рост спроса на валюту со стороны импортеров, прежде всего на закупку природного газа к отопительному сезону. Третий фактор – активность населения, которое может пополнять валютные запасы. Но еще неделю, пока все будут "раскачиваться", сохранится нынешняя стабильность".

С ним согласен и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, но он называет другие причины. По мнению эксперта, ближайшие два месяца будет доминировать политический, а не экономический фактор: до выборов в местные советы курс должен быть стабильным и не выше 28 грн/доллар.

"На самом деле курс будет еще ниже – 27,4-27,8 грн/доллар. Имея 26 млрд валютных резервов, Национальный банк способен удовлетворить любой спрос на межбанковском рынке. И он это сделает", – уверен Олег Пендзин.

Напомним, сообщалось, что за неделю с 25 по 28 августа Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 68 млн долларов.

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Больше читайте в статье "Сегодня" на сайте: "Курс доллара остановился: стоит ли сейчас покупать валюту".

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