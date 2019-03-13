В Украине снова дорожает доллар: эксперты объяснили, что ждет гривню после выборов

Существуют две точки зрения на "успехи" украинской нацвалюты

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Украине снова дорожает доллар: эксперты объяснили, что ждет гривню после выборов Евгения Давыденко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1ae/099/5c41ae099c063.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1ae/099/5c41ae099c063.jpg 2019-03-13T15:17:00+02:00 Финансы Существуют две точки зрения на "успехи" украинской нацвалюты

На 13 марта Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара на уровне 26,36 грн. Таким образом, доллар набрал в цене пять копеек после затяжного и заметного падения. Не является ли это началом обратной тенденции – ослаблении гривни, "Сегодня" расспросили у экспертов.

По мнению экономиста Алексея Куща, гривня просела в цене из-за монетарных решений Национального банка Украины (НБУ) и Министерства финансов.

"С одной стороны, Нацбанк продает коммерческим банкам сберегательные сертификаты по достаточно высокой доходности, с другой стороны – Министерство финансов продает ОВГЗ по 20% трех- и шестимесячные облигации, за счет этого привлекаются спекулятивные инвестиции нерезидентов", – считает Кущ.

Таким образом, по словам эксперта, создается искусственный дефицит гривни и предложение доллара. А вот фундаментальных экономических причин для крепкой гривни нет, считает экономист.

"Возможности Минфина по привлечению коротких и очень дорогих облигаций ограничены, как и возможности Нацбанка бесконечно выпускать сертификаты. По мере того, как они будут делать паузу в своих операциях на открытом рынке, пружина будет разжиматься и будет происходить курсовой отскок. Если Нацбанк и Минфин в течение месяца не будут выходить на открытый рынок, то я гарантирую курс вырастет сразу на гривню-полторы", – размышляет Кущ.

Однако до выборов, а возможно и до лета, курс останется на прежнем уровне, прогнозирует экономист.

В то же время в Совете НБУ уверяют: для укрепления гривни все же есть экономические основания.

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По словам члена совета Василия Фурмана, главные факторы, которые поспособствовали укреплению гривни это:

стабильные поступления от экспорта;

активизация иностранных инвесторов, которые покупают государственные ценные бумаги.

"Мнения некоторых экспертов о том, что гривня специально удерживается до выборов, и прогнозы о понижении курса гривни после выборов – безосновательны, поскольку НБУ проводит политику плавающего обменного курса", – отметил Фурман.

Специалист напомнил, что, согласно прогнозу МВФ на 2019-2020 годы, украинская гривня будет стабильной и если даже будут колебания, то они будут незначительными.

"Завершился ли цикл укрепления сказать тяжело, так как курс определяется рынком. В отдельные периоды Нацбанк может выходить на рынок и продавать доллар из золотовалютных резервов, или выкупать, если есть избыток, сглаживая пиковые колебания гривни. Так, в январе-феврале было преобладание предложения валюты над спросом. Чистая покупка НБУ валюты за первые два месяца этого года составила 463 млн долларов", – отметил Фурман.

Напомним, в комментарии сайту "Сегодня" экономический эксперт Тарас Козак предположил, что укрепление гривни может продолжиться. По словам специалиста, в пользу гривни играют валютные переводы от "заробитчан", подготовка аграриев к новому сезону и приток валюты перед выборами.

Также аналитики ранее спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

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АВТОР: Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.