В Украине снова дорожает доллар: эксперты объяснили, что ждет гривню после выборов
Существуют две точки зрения на "успехи" украинской нацвалюты
На 13 марта Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара на уровне 26,36 грн. Таким образом, доллар набрал в цене пять копеек после затяжного и заметного падения. Не является ли это началом обратной тенденции – ослаблении гривни, "Сегодня" расспросили у экспертов.
По мнению экономиста Алексея Куща, гривня просела в цене из-за монетарных решений Национального банка Украины (НБУ) и Министерства финансов.
"С одной стороны, Нацбанк продает коммерческим банкам сберегательные сертификаты по достаточно высокой доходности, с другой стороны – Министерство финансов продает ОВГЗ по 20% трех- и шестимесячные облигации, за счет этого привлекаются спекулятивные инвестиции нерезидентов", – считает Кущ.
Таким образом, по словам эксперта, создается искусственный дефицит гривни и предложение доллара. А вот фундаментальных экономических причин для крепкой гривни нет, считает экономист.
"Возможности Минфина по привлечению коротких и очень дорогих облигаций ограничены, как и возможности Нацбанка бесконечно выпускать сертификаты. По мере того, как они будут делать паузу в своих операциях на открытом рынке, пружина будет разжиматься и будет происходить курсовой отскок. Если Нацбанк и Минфин в течение месяца не будут выходить на открытый рынок, то я гарантирую курс вырастет сразу на гривню-полторы", – размышляет Кущ.
Однако до выборов, а возможно и до лета, курс останется на прежнем уровне, прогнозирует экономист.
В то же время в Совете НБУ уверяют: для укрепления гривни все же есть экономические основания.
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По словам члена совета Василия Фурмана, главные факторы, которые поспособствовали укреплению гривни это:
- стабильные поступления от экспорта;
- активизация иностранных инвесторов, которые покупают государственные ценные бумаги.
"Мнения некоторых экспертов о том, что гривня специально удерживается до выборов, и прогнозы о понижении курса гривни после выборов – безосновательны, поскольку НБУ проводит политику плавающего обменного курса", – отметил Фурман.
Специалист напомнил, что, согласно прогнозу МВФ на 2019-2020 годы, украинская гривня будет стабильной и если даже будут колебания, то они будут незначительными.
"Завершился ли цикл укрепления сказать тяжело, так как курс определяется рынком. В отдельные периоды Нацбанк может выходить на рынок и продавать доллар из золотовалютных резервов, или выкупать, если есть избыток, сглаживая пиковые колебания гривни. Так, в январе-феврале было преобладание предложения валюты над спросом. Чистая покупка НБУ валюты за первые два месяца этого года составила 463 млн долларов", – отметил Фурман.
Напомним, в комментарии сайту "Сегодня" экономический эксперт Тарас Козак предположил, что укрепление гривни может продолжиться. По словам специалиста, в пользу гривни играют валютные переводы от "заробитчан", подготовка аграриев к новому сезону и приток валюты перед выборами.
Также аналитики ранее спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:
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